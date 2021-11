Fußball-Landesliga : Tom Versteegen lässt die SGE jubeln

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga: Im Duell der Kreis-Rivalen SGE Bedburg-Hau und TSV Wachtendonk-Wankum sah lange Zeit alles nach einer Nullnummer aus. Doch in der 84. Minute bestrafte der Mittelfeldspieler einen Fehler der Gäste-Abwehr.

Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau hat mit einem 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Wachtendonk-Wankum seinen Heimnimbus gewahrt und bleibt in der neuen Saison auf eigenem Platz ungeschlagen. Mit dem Dreier zieht die SGE in der Tabelle am Südkreis-Rivalen vorbei und belegt nun mit 19 Punkten Platz sieben.

Schnell war zu sehen, dass der Fokus beider Teams auf die Defensivarbeit ausgerichtet war. So gab es in Durchgang eins nur einige rare Szenen, die ein wenig Torgefahr ausstrahlten. So hatte in Minute 28 der Gast Glück, als Leon Claaßen aus kurzer Distanz scheiterte. Auf der Torlinie verhinderte TSV-Verteidiger Alexander Lenders mit letztem Einsatz den drohenden Rückstand. Auf der anderen Seite hatte Pascal Gubala mit einem satten Fernschuss Pech. Auf der Hut war TSV-Schlussmann Joshua Claringbold, der mit einer sehenswerten Parade einen Treffer von Robin Deckers verhinderte. Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich nicht viel an der abwartenden Haltung. Die Kicker bemühten sich, doch zwingende Torgelegenheiten blieben lange Zeit Fehlanzeige. Erst in der Schlussphase nahm die Partie Fahrt auf. In der 80. Minute hätte Martin Tekaat für die Führung der Platzherren sorgen können, doch sein Schuss schrammte am Gehäuse vorbei. Pech hatte auch Deckers, der mit einem raffinierten Freistoß an Claringbold scheiterte.