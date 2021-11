Tiere : Zwölfmal Tiergarten Kleve für Zuhause

Der Weißbüschelaffe gehört zu den Tieren, die den Kalender 2022 zieren. Foto: Tiergarten

Kleve Ab sofort ist der neue Kalender exklusiv an der Tiergartenkasse erhältlich. In DIN-A-3-Größe zeigt er die tierischen Highlights und bietet mit einem Kalendarium auch ausreichend Platz für Notizen und Termine.

(RP) „2021 war für uns ein ganz besonderes Jahr“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Nachdem wir erst am 8. März nach coronabedingter Zwangspause wieder öffnen durften, erlebten wir eine unvergessliche Saison: Zahlreiche neue tierische Lieblinge wie Gürteltier Pedro oder unser Mara-Trio begeistern seit diesem Jahr die BesucherInnen. Unsere Weißkopfseeadler leben nun in einer neuen, vergrößerten Anlage, und zahlreiche Jungtiere wie beispielsweise Trampeltierfohlen Camba oder Seehundsprössling Robert entzücken Groß und Klein. Damit diese besondere Saison noch lange in Erinnerung bleibt, haben wir die schönsten Fotos des Jahres herausgesucht und in Zusammenarbeit mit der Firma HBS Druck in Xanten einen Jahreskalender 2022 erstellt, der nochmal alle tierischen Lieblinge zeigt.“

Die Kalenderfotos stammen von Annegret Gossens, Klaus Plein und Dietmar Cornelissen. Die Gestaltung und den Druck hat die Firma HBS Druck in Xanten übernommen. Für 9,90 Euro ist der Kalender exklusiv an der Tiergartenkasse erhältlich und eignet sich auch bestens als Weihnachtsgeschenk. Tiergartenleiter Polotzek sagt: „Mit Gürteltier, Mara, Strauß und Rüsselspringer sind dieses Jahr bereits vier neue Tierarten zu uns an den Niederrhein gezogen. Und das nächste tierische Highlight wartet schon bereits hinter den Kulissen darauf, unsere BesucherInnen ab November zu begeistern. Es bleibt also spannend im Familienzoo am Niederrhein!“

Aufgrund der erfolgreichen Saison 2021 haben sich die Leitung und der Vorstand des Tiergartens dazu entschlossen, die Winteröffnungszeiten auszuweiten. In der Wintersaison vom 1. November 2021 bis 28. Februar 2022 ist der Tiergarten auch weiterhin täglich ab 9 Uhr geöffnet. „Mit der Winteröffnung ab 9 Uhr bieten wir insbesondere Schulen und Kindergärten eine attraktive Möglichkeit, auch im Winter unseren Tiergarten zu besuchen und einen Tagesausflug zu uns zu machen. Besonders beliebt sind hierbei unsere neuen Schulführungen, die wir selbstverständlich auch im Winter gerne anbieten, um noch mehr Kinder für Tiere zu begeistern“, freut sich Polotzek über die neuen Öffnungszeiten. Zum Aufwärmen bietet der Tiergarten ab November auch verschiedene Kaffeespezialitäten und einen heißen Kakao an der Tiergartenkasse an.

Der Tiergarten Kleve ist auch im Winter täglich von 9-17 Uhr geöffnet. Eine Online-Reservierung oder ein Coronatest sind derzeit nicht erforderlich. BesucherInnen können spontan vor Ort an der Kasse ihre Tickets kaufen und sich auch im Winter über die zahlreichen Neuerungen wie Gürteltier Pedro, die neuen Rüsselspringer oder die vergrößerte Adler-Voliere freuen. Weitere Informationen unter www.tiergarten-kleve.de

(RP)