Freizeitpark in den Niederlanden : Toverland trotz Corona auf Expansionskurs

Niederlande Für das Toverland ging es im vergangenen Jahr wieder ein wenig bergauf: Die Besucherzahl stieg im Vergleich zu 2020. Für 2022 soll ein neues Programm geboten werden. Was der Park plant.

(RP) 717.500 Besucher empfing der Freizeitpark . Das ist eine Steigerung von 34 Prozent im Vergleich zu 2020. Dennoch kommt die Zahl nicht an das Rekordjahr 2019 heran, in dem Toverland etwa 862.000 Besucher begrüßen konnte. Das ist natürlich eine Folge der Corona-Maßnahmen, durch die der Freizeitpark mit verschiedenen längeren Schließungen und einer begrenzten Besucherkapazität zu kämpfen hatte.

Trotz der Corona-Krise investiert Toverland weiter in die Zukunft. „Wir arbeiten derzeit an Expansionsplänen für die kurz- und langfristige Perspektive“, sagt Jaspers. Zum Beispiel nutzt der Freizeitpark diesen Winter , um der Wildwasserbahn Expedition Zork ein Upgrade zu geben. Die Attraktion, die 2004 eröffnet wurde, wird eine neue Geschichte erzählen. Auch die neue „Maximus‘ Wunderball“ wird in den Themenbereich Wunderwald aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein aktives Spielerlebnis, bei dem Besucher Holzkugeln durch zwei Hindernisparcours von insgesamt 125 Metern rollen lassen können. Beide Attraktionen werden im Frühjahr eröffnet.

Bart Jaspers blickt diesem Jahr mit Zuversicht entgegen. So könne man auch 2022 den Besuchern ein breites Programm anbieten. „Wir setzen voll auf verlängerte Öffnungszeiten und investieren weiter in unsere saisonalen Aktivitäten. In diesem Winter präsentieren wir sogar ein völlig neues Winterkonzept, bei dem erstmals in der Geschichte des Toverlands alle sechs Themenwelten geöffnet sein werden.“