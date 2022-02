Fußball : DJK Labbeck/Uedemerbruch steht sich zu oft selbst im Weg

Uedem Der B-Ligist hatte in der Hinrunde zu wenig Konstanz. Daran müsse gearbeitet werden, sagt Trainer Jonas Brudnizki. Das erste Testspiel steigt am 13. Februar beim Kevelaerer SV.

An die Begegnung in Winnekendonk haben die Labbecker keine gute Erinnerung. Mit 1:2 verloren sie dort Anfang November, zudem flogen in der Schlussphase zwei Spieler vom Platz. Vor allem bei Kemal Sürücü wirkt die Partie nach. Der Routinier, der mit Brudnitzki ein Trainerduo bildet, soll den Schiri derart beleidigt haben, sodass das Kreis-Sportgericht ihn für elf Monate sperrte. Eine Strafe, die Sürücü bis heute nicht akzeptiert, weil das Gros der Anschuldigungen nicht stimme, sagt er. Mittlerweile beschäftigt sich die nächsthöhere Sportgerichts-Instanz mit dem Fall. Derweil muss sich Brudnitzki noch nicht mit der Rückserie beschäftigen, da die Vorbereitung der Labbecker erst am Sonntag, 6. Februar, startet.