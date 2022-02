Prüfungen in der Pandemie : Ministerin gewährt Abiturienten auch 2022 Erleichterungen

Prüfungen in der Pandemie

Düsseldorf Zum dritten Mal stehen Schul-Abschlussprüfungen in der Pandemie an. Von Normalität kann immer noch keine Rede sein. Die Schulministerin kommt den Prüflingen entgegen. Und den Schulleitern.

Bei den Schulabschlussprüfungen soll es auch in diesem Jahr Erleichterungen geben. Die Abschlussprüflinge der Klasse 10 und die angehenden Abiturienten können erneut aus mehr Aufgaben als in Vor-Coronazeiten wählen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Lehrer könnten so auch die Themen besser auf den erteilten Unterricht abstimmen. Für Abiturienten sei wieder eine besondere Vorbereitungszeit vorgesehen: Vom 1. bis 7. April 2022 werde für sie Unterricht nur noch zur Vorbereitung auf die Abi-Prüfungen erteilt.