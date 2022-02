Tiergarten : Kleine Ziegen mit großen Ohren

Kleve Im Tierpark Kleve kommt schon früh im Jahr jede Menge Nachwuchs zur Welt. Unter den Ziegen fallen die Owamboziegen besonders auf, weil sie echte Schlappohren haben.

(RP) Der Jungtierboom im Tiergarten Kleve hält trotz winterlicher Jahreszeit weiter an: Nach Zwergotter und Lama freut sich der Familienzoo am Niederrhein jetzt über Nachwuchs bei den Owamboziegen. Ende Januar kamen die beiden kleinen Ziegen mit den großen Ohren zur Welt. „Das auffälligste Körperteil der Owamboziege sind ihre markanten Schlappohren, die im heißen Afrika als Klimaanlage dienen. Bei warmen Außentemperaturen pumpen die Tiere viel Blut durch diese großen Ohren und können so überschüssige Wärme abgeben“, weiß Revierleiter Stefan Terlinden.