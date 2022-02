Fußball : Viktoria Goch II setzt auf die Offensive

Goch In der Rückrunde steht dem B-Ligisten wieder ein sehr schweres Auftaktprogramm bevor. Trainer Ernes Tiganj lobt die Trainingsbeteiligung seiner Spieler.

Der 35-jährige Trainer Ernes Tiganj gab vor dem Saisonauftakt als Ziel aus, unter den ersten fünf Teams zu landen. Doch nach einer hervorragenden Vorbereitungsphase misslang der Start in die Spielzeit völlig. „In den Testspielen gegen A-Ligisten haben wir uns in toller Form präsentiert. Aber dann verletzten sich wichtige Spieler wie Jordi Barbara und Marvin Gisberts. So kam der miserable Auftakt mit drei Niederlagen in Folge zustande“, sagt Tiganj. Gleich in der ersten Partie setzte es eine 2:7-Niederlage gegen Siegfried Materborn, Spiel zwei endete mit einem 1:3 beim SV Rindern II, ehe mit 0:2 die dritte Partie gegen die DJK Appeldorn verloren ging. Danach berappelten sich die Gocher und zeigten ihr wahres Gesicht.