Nach Starkregen : Land hilft Unwetter-Betroffenen in Uedem

So sah es auf manchem Hof nach dem Starkregen in Uedem aus. Eine Entschädigung wird vom Land angeboten Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Das Land hat insgesamt 100.000 Euro für Schäden zur Verfügung gestellt, die Privatleute und Landwirte nach dem Starkregen in Uedem und in Krefeld hatten. Beantragen über den Kreis möglich.

Der Kreis Kleve nimmt in Absprache mit der Gemeinde Uedem ab sofort Anträge von Betroffenen entgegen. Die Frist endet am Freitag, 4. März 2022. Alle Unterlagen und weitere Informationen finden sich auf der Homepage www.kreis-kleve.de, Suchbegriff „Starkregen“. Das Antragsformular kann vollständig ausgefüllt und unterzeichnet elektronisch per Dateitransfer hochgeladen werden: https://www.kreis-kleve.de/datei. Alternativ ist es möglich, den Antrag postalisch zu senden an: Kreis Kleve - Die Landrätin, Fachbereich Finanzen, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve.