Gigabitförderung : „Graue Flecken“ dürfen auf schnelles Internet hoffen

Kreis Kleve Der Gigabitausbau im Kreis Kleve schreitet voran. Landrätin und Bürgermeister kümmern sich nun um die „grauen Flecken“. Einzig die Gemeinde Kranenburg macht wieder nicht mit.

(RP) Schnelles Internet für alle gehört heute für viele Bürger zur Grundversorgung wie Strom und Wasser. Deshalb haben sich im Kreis Kleve in den vergangenen Monaten die Räte der Städte und Gemeinden mit dem Ausbau leistungsfähiger Gigabitnetze in solchen Bereichen beschäftigt, in denen ein privatwirtschaftlicher Ausbau auf absehbare Zeit nicht gelingen wird. 15 Kommunen im Kreis haben ihre Teilnahme an einem kreisweiten Förderantrag zugesagt und der Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils zugestimmt.