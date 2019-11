Fußball : Uedemer SV will beim Kellerkind punkten

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Zwei Nachholspiele des 10. Spieltags am Donnerstag und Samstag.

Zwei Nachholpartien des 10. Spieltages der Kreisliga A stehen in dieser Woche an. Am Donnerstag empfängt Grün-Weiß Vernum den TSV Nieukerk um 20 Uhr. Die Partie Kapellen-Hamb gegen den Uedemer SV wird am Samstagnachmittag um 16 Uhr angepfiffen.