Handball : UTuS-Damen klettern in der Tabelle

Uedem Handball-Landesliga: TuS Xanten - Uedemer TuS 14:27.

Mit der Leistung war der Übungsleiter aber nicht vollkommen einverstanden: „Wir haben teilweise wirklich große Probleme gehabt und nicht das gespielt, was wir zeigen wollen und auch können.“ Eine Rolle spielten dabei aber auch mit Sicherheit die geradezu eisigen Temperaturen in der Halle: „Aus der Lüftungsanlage ist nur wirklich kalte Luft gekommen, sodass die Verhältnisse denen in einer Eissporthalle ähnelten. Hier sollte sich echt etwas tun, schließlich erhöht dies auch das Verletzungsrisiko“, sagte Hoffmann. Seine Spielerinnen schienen sich hieran zunächst auch gewöhnen zu müssen, die Gastgeberinnen des TuS gingen überraschend mit 1:0 in Führung. Weder im Angriff noch in der Deckung fanden die UTuS-Damen wirklich ins Spiel, lediglich der höheren individuellen Qualität war es zu schulden, dass sich das Hoffmann-Team kontinuierlich absetzte. „Für Xanten ist es natürlich schade, dass sie direkt nach dem Aufstieg ihre Toptorschützin an einen anderen Verein verloren haben“, erklärte Uedems Trainer.