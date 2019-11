Fußball : Wechselbad der Gefühle

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: Viktoria Goch - VfL Repelen 3:3 (0:1).

Einen wilden Ritt erlebten die Zuschauer in Goch besonders in der zweiten Hälfte. Mit beeindruckender Moral drehte die Viktoria einen zweimaligen Rückstand in eine 3:2-Führung. Doch der schon sicher geglaubte Sieg entglitt mit dem Ausgleichstreffer des VfL Repelen in der letzten Spielminute noch. Am Ende stand damit ein 3:3 und eine Punkteteilung, mit der die Serien zweier zuletzt erfolgreicher Teams beide intakt blieben. Das späte Gegentor verhagelte dem ansonsten sehr zufriedenen Viktoria-Coach Jan Kilkens ein wenig die Laune: „Das war sehr enttäuschend, nachdem die Jungs wieder so eine tolle Moral gezeigt haben. Der Gegner hat gnadenlos aus vier Chancen drei Tore gemacht“, ärgerte er sich die klaren Ballbesitzvorteile nicht in einen Sieg umgemünzt zu haben.