Volleyball : Ligaprimus Würselen zu stark für Hau

Wie alle SVB-Angreifer hatte auch Haus Christoph „Katze“ Bours am Netz meist einem gut postierten Würselener Block vor sich. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Bedburg-Hau Volleyball-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau - Würselener SV 0:3 (16:25, 23:25, 17:25).

Nach fünf Spieltagen offenbart die Verbandsliga-Tabelle, dass die Liga zur Zeit dreigeteilt ist. Ungeschlagen mit gleichen Satzbilanzen von je 15:2 Sätzen marschieren der in Hau siegreiche Spitzenreiter Würselen und die mit einem 3:0-Sieg über den Kevelaerer SV erfolgreiche SG Duisburg FSD/RTV vorneweg. Dahinter trennen im Ligamittelfeld beginnend mit dem Ligadritten Osterather TV bis hinab zum Drittletzten Bedburg-Hau sechs Teams nur vier Punkte. Abgeschlagen dahinter rangieren der Ligavorletzte aus Düren mit nur zwei Punkten und Neptun Aachen als siegloses Schlusslicht.

Nachvollziehbar angesichts dieser Tabellenkonstellation und des Spielverlaufs bei Haus 0:3-Heimniederlage gegen Würselen deshalb auch die Abschlussbilanz von SVB-Mittelblocker Christoph „Katze“ Bours: „Mit der Niederlage können wir leben, denn Würselen gehört nicht zu den Gegnern, gegen die wir unbedingt punkten müssen.“ Schade fand Routinier Bours nur, dass es den Hausherren versagt blieb, nach einem lange ausgeglichenem Satzverlauf den zweiten Durchgang zum 1:1 ins Ziel zu bringen. Nach dem guten Teamwork am Netz zum 23:23 durch Mittelblocker Jan Ulrich und Zuspieler Niklas Groß gegen Würselens Angriff tat sich für die SVB-Sechs diese Chance auf. Aber nach Würselens folgendem erfolgreichen Angriff auf Außen zum 24:23 und danach dem abgepfiffenen technischen Fehler durch Groß zum 25:23 war Haus kurzer Traum vom möglich Satzgewinn gegen den Ligaprimus ausgeträumt.

Der dritte Durchgang wurde danach vom Spitzenreiter ähnlich klar dominiert wie schon zuvor der erst Satz. Sicher war das auch der Tatsache geschuldet, dass das Team von der Antoniterstraße nicht mehr in der Formation der ersten beiden Satze auflief. Auf der Bank nahmen Bours und Außenangreifer Felix Ruland Platz. Als Mittelblocker kam für Bours Holger Wilke. Rulands Position übernahm Stephan Reinders. Dessen Diagonalposition besetzte Jan Aulbach aus Haus Zweitvertretung, der zur Satzmitte nach schwerer Fingerverletzung nicht weiter spielen konnte. Ruland kam bei 8:17 für ihn zurück ins Team und punktete per Angriff und folgendem Aufschlagass zum 19:10 den Gastgeber in den zweistelligen Punktbereich.