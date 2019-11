Tischtennis : WRW-Regionalligist ungeschlagen Herbstmeister

Kleve Damen-Tischtennis: Oberliga-Reserve ebenfalls an der Spitze. Verbandsligist DJK Kleve landet wichtigen Sieg.

Die Herbstmeisterschaft machten am Sonntagmittag die Regionalligadamen von WRW Kleve perfekt. Mit dem 8:4 über Borussia Düsseldorf erspielten sie den achten Sieg in Folge. „Es ist ein toller Erfolg, schon einen Spieltag vor Ende der Hinrunde unser Ziel erreicht zu haben“, ist WRW-Coach Klaus Seipold stolz auf das Team. „Wir funktionieren im gesamten Damenbereich sehr gut und helfen einander aus, das ist sicherlich eine Zutat vom Erfolgsrezept.“ Gegen Düsseldorf schlugen neben Aya Umemura und Judith Hanselka auch Mara Lamhardt und Pia Dorißen auf, die am Vortrag schon in der Reserve aushalfen. Lamhardt musste in der Regionalliga Niederlagen gegen Janette Püski und Borussen-Spitze Leonie Berger hinnehmen. Letzterer unterlag auch Hanselka. Umemura und Dorißen mussten außerdem im Doppel passen. Am 1. Dezember um 13 Uhr empfangen die Kleverinnen zur letzten Aufgabe in der Hinrunde den Anrather TK Rot-Weiß.