Fußball : FC Kleves Reserve: Moral wird nicht belohnt

Kleve Fußball-Bezirksliga: VfB Homberg II - 1. FC Kleve II 1:0 (1:0)

Eine unglückliche Niederlage setzte es für die Reserve des 1.FC Kleve. Die Mannschaft von Lukas Nakielski unterlag bei der „Zweiten“ des VfB Homberg mit 0:1, das Gegentor fiel bereits nach 30 Sekunden. Mit zahlreichen Umstellungen gingen die Gäste in die Begegnung, die Personallage war und ist weiter sehr angespannt. „Die Mannschaft hat es aber trotzdem gut gemacht, gerade Moral und Einstellung haben wir auf dem Platz gebracht“, sagte Nakielski im Anschluss. Den Nackenschlag setzte es aber bereits in der ersten Spielminute, als Yannick Wild bei einem versuchten langen Ball einen gegnerischen Stürmer anschoss. Von diesem gelangte der Ball zu Aalen Brajic, der sich bedankte und zum 1:0 traf (1.). „In der Folge haben wir trotzdem unser Spiel auf den Platz gebracht, wenn auch in der ersten Halbzeit noch etwas verhalten“, sagte Nakielski. Es entwickelte sich ein eher chancenarmes Spiel, bei dem den Klevern die letzte Durchschlagskraft fehlte und es mit 0:1 in die Kabinen ging.