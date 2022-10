Fußball-Landesliga : FC Harmlos gegen SV Ungefährlich – Nullnummer in Hasselt

FC Harmlos gegen SV Ungefährlich – Nullnummer in Hasselt

Bedburg-Hau Knapp 100 Zuschauer sehen im IGETEC-Sportpark eine triste Nullnummer zwischen der SGE Bedburg-Hau und den Sportfreunden Broekhuysen.

Viele Treffer waren im kreisinternen Duell zwischen den Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau und Sportfreunde Broekhuysen ohnehin nicht zu erwarten. Beide Mannschaften haben sich im bisherigen Saisonverlauf in der Offensive nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Prompt wurde am Sonntag einmal mehr deutlich, woran es momentan auf beiden Seiten besonders hapert. Die Angriffsreihen strahlen ganz einfach zu wenig Gefahr aus – folgerichtig sahen rund 100 Zuschauer eine wenig unterhaltsame Begegnung, die 0:0 endete.

Trotz allem waren die beiden Übungsleiter mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. „Mit dem Punkt kann ich gut leben“, sagte Clarke. „Wir waren dem Sieg vielleicht ein Stückchen näher als die Sportfreunde. Aber ich musste verletzungsbedingt ordentlich rotieren, so dass das Unentschieden für mich in Ordnung ist“, so SGE-Coach Sebastian Kaul.