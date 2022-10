Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter punktet trotz doppelter Unterzahl

Kalkar Der Landesligist erreicht ein 2:2 bei Fichte Lintfort, verliert aber zwei Spieler durch Platzverweise. Für Trainer Thomas Geist fühlt sich das Remis wie ein Sieg an.

Während der Begegnung machte der Coach ein Wechselbad der Gefühle durch. So lag seine Mannschaft zwischenzeitlich schon mit 0:2 zurück und agierte ab der 76. Minute in Unterzahl, doch die SV Hö.-Nie. steckte nicht auf und sicherte sich in der Nachspielzeit den Zähler. „Das Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an. Endlich hatten wir das notwendige Quäntchen Glück auf unserer Seite“, sagte Thomas Geist nach spannenden 99 gespielten Minuten.