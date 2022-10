Marktschwärmerei : Streuobstwiesen-Hoffest bei Berkhöfel

Bedburg-Hau Auch die Marktschwärmerei stellt sich am 30. Oktober in Bedburg-Hau vor. Außerdem kommt bei Berkhöfel die mobile Saftpresse vorbei und wird Apfelsaft pressen.

(RP) Am 30. Oktober findet von 11 bis 17 Uhr das große Streuobstwiesen-Hoffest bei Berkhöfel in Bedburg-Hau statt. Neben einer Strohburg und einem Quiz für Kinder wird es auch einen Infostand von LiKK geben. Der Verein hat sich auf einige Aktivitäten im Naturschutz spezialisiert: So werden Streuobstwiesen und Naturschutzgebiete betreut und die für den Niederrhein typischen Kopfbäume gepflegt. Außerdem kommt bei Berkhöfel die mobile Saftpresse vorbei und wird Apfelsaft pressen.