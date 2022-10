Nedzad Dragovic spricht Klartext : „Meine sportliche Zukunft ist noch offen“

Nedzad Dragovic ist mit seinen Leistungen in dieser Saison „mit Abstrichen zufrieden“, wie er sagt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Interview Kleve Der 37-jährige Innenverteidiger spricht über die Leistungen des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve und seine Karriereplanung. Am Sonntag ist er mit seinen Teamkollegen beim SC Union Nettetal zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Was wäre der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve ohne seinen Abwehrchef Nedzad Dragovic? Das ist schwer vorstellbar. Der Innenverteidiger, der seit dem Sommer 2017 am Bresserberg spielt, gibt der Mannschaft von Trainer Umut Akpinar mit seiner Erfahrung und seinen klaren Ansagen eine Menge Halt. Im Vorfeld der Auswärtspartie gegen den SC Union Nettetal am Sonntag um 15.15 Uhr spricht der Bosnier im Interview, der früher bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, dem VfB Homberg und dem SV Straelen aktiv war, über die wechselhaften Leistungen des 1. FC Kleve.

Elf Partien hat der 1. FC Kleve in dieser Saison bestritten. Vier Spiele wurden gewonnen, sechs verloren. So steht Ihre Mannschaft aktuell auf dem Abstiegsplatz 16. Wie blicken Sie auf den bisherigen Saisonverlauf?

Info Am Sonntag geht es zum SC Union Nettetal Gegner Über den SC Union Nettetal sagt Kleves Trainer Umut Akpinar: „Sie stehen zurecht da oben und spielen sehr guten Fußball. Union Nettetal hat sich stetig weiterentwickelt. Das wird eine riesen Aufgabe. Aber wir konzentrieren uns auf uns und unsere Stärken. Wir wollen dort unbedingt etwas holen.“ FC-Personal Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Mike Terfloth (Rücken), Calvin Top (Adduktoren), Dano Evrard (Knöchel) und Marten Albrecht (Rücken).

Nedzad Dragovic Wir waren am Anfang nicht so gut unterwegs. Wir haben Einstellung und Mentalität vermissen lassen. Nun habe ich das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der 2:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg am vergangenen Dienstag war auch unheimlich wichtig. Nun müssen wir versuchen, eine Serie zu starten.

Wie zufrieden sind Sie bislang mit Ihren eigenen Leistungen auf dem Platz?

Dragovic Mit Abstrichen bin ich durchaus zufrieden. Hier und da habe ich schonmal einen Stellungs- oder Abspielfehler gemacht. Das stört mich natürlich. Im Großen und Ganzen läuft es aber solide.

In den ersten Wochen der Saison 2022/2023 spielten Sie mit Neuzugang Folarin Williams in der Innenverteidigung, nun ist Tim Haal Ihr Nebenmann. Wie läuft das Zusammenspiel?

Dragovic Ich spiele nun seit mehr als fünf Jahren mit Tim Haal zusammen. Daher sind wir total eingespielt. Wir wissen genau, was der andere macht und wir können uns aufeinander verlassen. Das merkt man auch auf dem Platz.

In den vergangenen Jahren hatten Sie immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen. Bislang haben Sie aber noch keine Minute verpasst. Wie geht es Ihrem Körper?

Dragovic Toi, toi, toi – ich fühle mich sehr gut. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit dem Rücken, dem Knie oder dem Fußgelenk gehabt. In dieser Saison läuft es aber super. Zugegebenermaßen bin ich selbst ein wenig überrascht, wie der Körper mitmacht. Das darf gerne so bleiben.

Wollen Sie Ihre Karriere im Sommer 2023 beenden?

Dragovic Das ist schwer zu sagen. Meine Zukunft ist noch offen. Ich erzähle seit drei Jahren, dass ich aufhören werde. Doch ich habe mich immer wieder umentschieden, weil der Körper noch mitmacht. Auch jetzt gehe ich tendenziell davon aus, dass ich meine Laufbahn bald beenden werde. Aber sicher kann ich das nicht sagen. Alles ist offen. Immerhin macht es mir unverändert wahnsinnig viel Spaß. In einigen Monaten werde ich mir meine Gedanken machen und eine Entscheidung treffen.

Am Sonntag treffen Sie mit dem 1. FC Kleve auf den SC Union Nettetal. Wie stark ist der Gegner?