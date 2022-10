Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau hat viel Respekt vor dem Tabellenletzten

SGE-Angreifer Falko Kersten (am Ball) erzielte zuletzt beim 4:4 in Dingden seinen ersten Saisontreffer. Sein Einsatz ist allerdings fraglich. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Co-Trainer Sebastian van Brakel warnt eindringlich davor, die Sportfreunde Broekhuysen auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Gegner wartet noch auf den ersten Punkt in der Fremde.

Von Christopher Hecht und Klaus Schopmans

In den ersten sechs Spielen hatte die SGE Bedburg-Hau gerade einmal drei Treffer erzielt und stellte damit die harmloseste Mannschaft der Fußball-Landesliga. Doch der Bann in der Offensive scheint gebrochen – zuletzt erreichte das Team in einer spektakulären Partie ein 4:4 bei Blau-Weiß Dingden. Auf dem Papier ist die SGE in der Partie gegen den Tabellenletzten Sportfreunde Broekhuysen, die am Sonntag um 17 Uhr im Has­selter IGETEC-Sportpark angepfiffen wird, klarer Favorit. Doch davon will Co-Trainer Sebastian van Brakel nichts wissen: „Broekhuysen darf und sollte man nicht unterschätzen. Die Mannschaft steht momentan schlechter da, als sie vom Potenzial her ist.“

Dennoch vertrauen die Bedburg-Hauer, die sich bislang auf eigenem Platz nur Spitzenreiter SV Scherpenberg mit 0:3 geschlagen geben mussten, auf ihre Heimstärke. Der Gegner aus Straelen zeigte sich zuletzt deutlich verbessert und verpasste beim 2:2 gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord nur knapp den zweiten Saisonsieg. „Broekhuysen hat eine gute Landesliga-Mannschaft. Wir sind vorbereitet und wollen unser Spiel durchziehen“, sagt Sebastian van Brakel. „Nach einem 4:4 wissen wir auch, dass wir defensiv einiges besser machen können und müssen.“ Der Gastgeber bangt um einige angeschlagene Spieler, darunter Leistungsträger wie Oussama Toumzine und Falko Kersten.

Bei den Sportfreunden war am vergangenen Sonntag die Enttäuschung über die Punkteteilung gegen den Tabellenfünften aus Oberhausen zunächst groß. Erst hatte Leon Peun in der 88. Minute einen Elfmeter verschossen, dann vergab Torjäger Sven van Bühren in der Nachspielzeit frei vor dem gegnerischen Tor. Doch mit etwas Abstand nimmt der Aufsteiger die Geschehnisse schon wieder etwas gelassener.

„Nüchtern betrachtet haben wir gegen Sterkrade eine Stunde lang keine gute Leistung gezeigt und müssen deshalb mit dem Ergebnis zufrieden sein“, sagt Trainer Sebastian Clarke. Für sein Team bricht nun eine schwierige Phase an. Zwar ist das rettende Ufer noch in Sichtweite. Das kann sich aber schnell ändern. Jedes Spiel ist für den Neuling eine Herausforderung, so auch die Begegnung in Bedburg-Hau. „Die SGE macht in der Landesliga schon lange einen guten Job. Das wird für uns kein angenehmer Nachmittag, der Gegner ist schwer zu bespielen“, so Clarke.