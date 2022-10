Freiwillige Feuerwehr : Neues Feuerwehrgerätehaus in Bedburg-Hau ist fertig

Neues Feuerwehrgerätehaus in Bedburg-Hau ist fertig

Bedburg-Hau 14 Monate nach der Grundsteinlegung an der Friedenstraße in Huisberden konnte der Neubau fertiggestellt werden. Das wollen die Einsatzkräfte mit einem Fest feiern.

Das neue Feuerwehrgerätehaus der interkommunalen Löscheinheit Huisberden/Emmericher-Eyland/Bylerward ist fertig. Die offizielle Einweihung steht am Samstag, 22. Oktober, auf dem Programm. Schon jetzt ist das Haus einsatzbereit und die gemeinsame Einheit der Freiwilligen Feuerwehren Bedburg-Hau und Kalkar rücken vom neuen Standort zu Einsätzen aus. „In nur 14 Monaten nach der Grundsteinlegung an der Friedenstraße in Huisberden konnte der Neubau fertiggestellt werden“, sagt der Einheitsführer Hauptbrandmeister Ulrich Baumann.