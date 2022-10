Fußball : Viktoria Goch besiegt auch den Nachbarn Alemannia Pfalzdorf

Obwohl Alemannia Pfalzdorf klar verlor, zeigte sie eine kämpferische Einstellung – so wie Dominik van Baal (l.) im Duell mit Konrad Kaczmarek. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Im Derby setzt sich der Bezirksligist vor rund 500 Zuschauern klar mit 4:1 durch. Dieses Mal reicht dem Spitzenreiter eine eher durchschnittliche Leistung, um den zehnten Erfolg im zehnten Spiel feiern zu können.

Viktoria Goch bleibt in der Gruppe vier der Fußball-Bezirksliga das Maß aller Dinge. Im heimischen Hubert-Houben-Stadion fuhr das Team von Trainer Daniel Beine im zehnten Meisterschaftsspiel der Saison den zehnten Sieg ein. Vor der großartigen Kulisse von rund 500 Zuschauern sprang für den Spitzenreiter ein 4:1 (2:1)-Sieg gegen Alemannia Pfalzdorf heraus.

Bereits nach fünf Minuten ging der Gastgeber in Führung. Levon Kürkciyan setzte sich mit einem Übersteiger an der linken Grundlinie durch und passte den Ball zurück auf den aufgerückten Michel Wesendonk, der unhaltbar zum 1:0 traf. In der Folge konnte der Pfalzdorfer Keeper Sebastian Düvert gleich zweimal hintereinander mit Glanzparaden weitere Gegentore verhindern.

Info Die nächsten Spiele in der Bezirksliga-Gruppe 4 Programm Die Partien des elften Spieltags in der Gruppe 4 der Fußball-Bezirksliga – Freitag, 21. Oktober: VfL Tönisberg - Kevelaerer SV (20 Uhr); Sonntag, 23. Oktober: SV Straelen II - FC Aldekerk, TuS Xanten - TSV Weeze, SV Budberg - 1 FC Kleve II, FC Neukirchen-Vluyn - GSV Moers (alle Sonntag, 15 Uhr), VfB Homberg II - DJK Twisteden, VfL Repelen - Viktoria Goch, Alemannia Pfalzdorf - SV Rindern (alle Sonntag, 15.30 Uhr).

Viktoria Goch bestimmte weiterhin das Geschehen auf dem Platz und wurde in der 23. Minute für ihre Bemühungen belohnt. Eine Flanke von Kürkciyan wurde von der Pfalzdorfer Hintermannschaft unterlaufen, der Ball landete bei Anes Tiganj, der Sebastian Düvert mit einem sehenswerten Heber zum 2:0 überwand.

Doch die Pfalzdorfer zeigten nach wie vor Moral und kämpften sich in die Partie. Nach einem Steilpass auf Nick Helmus konnte Viktoria-Keeper Benedikt Schmitz zwar noch parieren, doch der Pfalzdorfer Moritz Geerissen drosch den Ball im Nachschuss zum 1:2 ins Tor (36.).

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie etwas. Der Viktoria fehlten die Überraschungsmomente im Angriff, die Pfalzdorfer kämpften weiter um jeden Ball, ohne jedoch ernsthaft Torgefahr auszustrahlen.

Der Gastgeber versäumte es, frühzeitig für die Vorentscheidung zu sorgen, was sich in der 84. Minute fast gerächt hätte, als David Rothemel mit einem satten Schuss an Keeper Schmitz scheiterte.

In der 89. Minute gab es dann die Vorentscheidung. Einen fragwürdigen Foulelfmeter verwandelte Michel Wesendonk zum 3:1 für die Viktoria. In der Nachspielzeit traf noch Milos Jesic zum 4:1. Am Ende siegte die individuelle Klasse über ein kämpferisches Kollektiv. „Das war keine Top-Leistung von uns. Es hat ein wenig die Frische gefehlt. Dennoch geht der Sieg absolut in Ordnung“, sagte Viktoria-Coach Daniel Beine. Alemannia-Trainer Thomas Erkens lobte seine Mannschaft und war mit deren Auftritt nicht unzufrieden: „Am Ende ist die Niederlage zu hoch ausgefallen. Aber die Mannschaft hat erneut eine tolle Einstellung gezeigt. Viktoria ist kein Maßstab für uns, aber auf diese Leistung können wir aufbauen.“