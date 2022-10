Fußball-Regionalliga der Frauen : Nur die Tore fehlen im Spitzenspiel

Kleve Der VfR Warbeyen erreicht bei Arminia Bielefeld ein verdientes 0:0. Die Gäste zeigen ein gutes Spiel, lassen allerdings in der Offensive die Genauigkeit vermissen. Neuer Spitzenreiter ist die SGS Essen II.

In Durchgang eins war der VfR Warbeyen die aktivere Mannschaft, spielte sich immer wieder in Strafraumnähe, um dann allerdings im letzten Drittel an einigen Ungenauigkeiten zu scheitern. Mehrfach setzte die auffällige Jule Dallmann die Stürmerinnen Hanna Hamdi und Kim Wilhelms in Szene. Viele knappe Abseitsentscheidungen machten den Gästen vom Niederrhein jedoch das Leben schwer. In der Defensive zeigte sich der VfR gefestigter als zuletzt. „Wir waren sehr präsent, haben nichts hergeschenkt. Nach vorne haben wir immer wieder versucht, spielerische Lösungen zu finden. Vor dem Tor fehlte uns leider die Entschlossenheit“, so Scuderi.

Nach dem Seitenwechsel machte sein Team da weiter, wo es vor der Halbzeit aufgehört hatte. Doch auch in den zweiten 45 Minuten blieben Torchancen Mangelware. So ließ sich Sandro Scuderi nach Abpfiff zu folgendem Fazit hinreißen: „Was das Spielerische angeht, bin ich heute hochzufrieden. Bei einem so ambitionierten Gegner in der Ferne so aufzutreten, ist wirklich stark. Von der Intensität her war das ein tolles Spiel. Leider fehlte uns das entscheidende Quäntchen Glück im letzten Drittel.“ Nach der Punkteteilung rutschten beide Mannschaften in der Tabelle um einen Platz ab. Arminia Bielefeld ist nun Zweiter, der VfR Warbeyen Dritter. Auch im nächsten Heimspiel wartet auf die Scuderi-Elf eine reizvolle Aufgabe. Am kommenden Samstag trifft der VfR am Klever Bresserberg ab 15 Uhr auf den VfL Bochum, der seine Aufgabe gegen Schlusslicht SV Berghofen mit 4:0 löste. Die Bochumerinnen belegen aktuell Rang sieben, haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.