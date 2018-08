SV Hönnepel-Niedermörmter stellt neuen Kader vor

Trainer Schorsch Mewes (links) wird am Sonntag in gewohnt launiger Weise seinen Kader der Öffentlichkeit vorstellen. Foto: Gottfried Evers

(jehe) Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter lädt zur Saisoneröffnung am Sonntag ein. Chefcoach Georg Mewes wird ab 13 Uhr den Kader für die kommende Saison vorstellen und zu jedem Spieler ein paar Worte sagen.

Um 15 Uhr treten die Schwarz-Gelben dann auf der heimischen Platzanlage gegen den GSV Geldern an. Die Partie ist das voraussichtlich letzte Vorbereitungsspiel für die „Bullen“, die zuletzt am Dienstag beim A-Ligisten Grün-Weiß Vardingholt mit 5:1 gewannen.

In der kommenden Woche steht zunächst der Kreispokal an: Um 19.30 Uhr tritt Hönnepel-Niedermörmter am Mittwoch zur ersten Runde beim C-Ligisten DJK Rhenania Kleve an.