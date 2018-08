Kranenburg Vier Mannschaften spielen um den Turniersieg.

(RP) Auf ein großes Fußballfest darf man sich an diesem Wochenende in Nütterden freuen. Am kommenden Sonntag, 5. August, ab 14 Uhr wird bereits zum 51. Mal das Johann-Boskamp-Turnier ausgetragen. Neben der Erstvertretung des SV Nütterden haben die Mannschaften des TuS Kranenburg, SV Donsbrüggen und SV Werth ihre Teilnahme zugesagt. Das Turnier wird im Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen, wobei eine Spieldauer von jeweils 2 x 20 Minuten angesetzt wird.