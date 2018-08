Kleve Der sportliche Leiter der Rot-Blauen macht aus persönlichen Gründen nicht mehr weiter.

(RP) Georg Kreß steht dem 1. FC Kleve 63/03 e.V. zukünftig nicht mehr in seiner Funktion als sportlicher Leiter zur Verfügung. Nachdem er im Sommer 2016 dem Verein eine Zusage für seine ehrenamtliche Tätigkeit gegeben hatte, stellte er ein wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand dar. Ebenso wirkte er an den Spielerverpflichtungen und bei der Ausbildung der Jugendtrainer mit großem Einsatz mit. Der Höhepunkt der bisherigen Zusammenarbeit war die Landesligameisterschaft in der vergangenen Saison und der damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga. Gleichsam war dies auch der Lohn für eine sehr intensive Zeit.