1. FC Kleve

Kleve Nach Rücktritt von Kreß könnte eine Doppelspitze sportliche Leitung übernehmen.

Die Spur führt offenbar ins Gelderland. Es zeichnet sich eine Doppellösung ab, die den Verein endgültig in die Erfolgsspur zurückführen könnte. Nach Informationen unserer Redaktion gilt Kato Sürün als heißer Kandidat auf den vakanten Posten. Der 34-Jährige war in der abgelaufenen Saison als Sportlicher Leiter des SV Straelen im Einsatz. Sürün, der in leitender Funktion am Flughafen Weeze arbeitet, lebt in Goch – da liegt der Bresserberg praktisch unmittelbar vor seiner Haustür. Er hatte nicht gerade unerheblichen Anteil daran, dass die Grün-Gelben von der Römerstraße mittlerweile in der Regionalliga kicken.