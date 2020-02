Reiten : Asperdener Winter-Event erstmals mit einem Hallenderby

Goch-Asperden Bei der Veranstaltung des RFV von Driesen müssen die Teilnehmer in einem M**-Springen einen Parcours durch zwei Reithallen absolvieren. 28 Prüfungen stehen von Freitags bis Sonntag auf dem Programm.

Der Klub, der 2020 sein 100-jähriges Bestehen feiert, will sich aber nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen. Er wird die Reithallen an der Maasstraße erneut in ein besonderes Ambiente tauchen. Mit der AWE Blue Edition, die von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, ausgerichtet wird, steht die zweite Großveranstaltung im Jubiläumsjahr an. Vorsitzender Wolfgang Kösters freut sich, dass der Verein erneut eine sehr gute Teilnehmerzahl erreicht hat, wenn an den drei Turniertagen 28 Prüfungen ausgetragen werden.