Reiten : RuF Asperden-Kessel startet in sein Jubiläumsjahr

Goch-Kessel Beim Reit- und Fahrverein steigt am Wochenende der Auftakt des Asperdener Winter Events, das sehr gut besetzt ist. Höhepunkt der Veranstaltung sind zwei Springen der Klasse S.

Das Event Das Format beinhaltet drei Indoor-Veranstaltungen. Am kommenden Samstag ab 8.30 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr steigt die sogenannte Red Edition in den Hallen an der Maasstraße, am 28. Februar/1. März die Blue Edition sowie am 14. März der Freispring-Wettbewerb. „Wir werden den Teilnehmern und Besuchern einen Mix aus Altbewährtem und vielen Neuerungen präsentieren. Dabei werden die Farben bei unseren Events eine Rolle spielen, wobei sich die Zuschauer auf ein besonderes Ambiente und auf hochklassigen Reitsport freuen dürfen“, sagt Vorsitzender Wolfgang Kösters.