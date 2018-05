Lokalsport: "Prima Giro Cup": In Kevelaer werden die Sieger ermittelt

Kleve Der Prima Giro Cup neigt sich dem Ende zu. Seit November vergangenen Jahres haben sich Teams der D- bis A-Junioren sowie D- bis B-Juniorinnen aus Kreis- und Leistungsklasse miteinander gemessen, um nun am Samstag, 26. Mai, in den Finalpartien die Sieger auszuspielen.

Austragungsort ist erneut die Sportanlage bei Scholten des Kevelaerer SV. Zudem wird weiterhin daran festgehalten, die Endspiele allesamt an einem Tag auszutragen. "Es hat sich bereits vor zwei Jahren bewährt, da so ein erhebliches höheres Zuschaueraufkommen zustande kommt und der ganzen Veranstaltung eine insgesamt schönere und würdigere Atmosphäre verliehen wird", erklärt Klaus Sattler vom Fußballverband Niederrhein, der gemeinsam mit den Sponsoren Rheinische Post und Volksbank an der Niers den Pokal veranstaltet. Sattler fügt an: "Der Finaltag des Prima Giro Cup bietet spannende Jugendendspiele mit Finalcharakter, in denen sich die Mannschaften einer großen Anzahl von Zuschauern präsentieren können."