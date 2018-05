Lokalsport: SV Donsbrüggen plant das Meisterstück

Ssv Fußball-Kreisliga B, Gruppe 1: Concordia Goch II kämpft um den Verbleib in der B-Liga.

Reichswalde - SV Donsbrüggen (Sonntag, 15 Uhr). Die Kicker vom SV Donsbrüggen haben am Sonntag die große Chance, den Aufstieg in die Kreisliga A durch einen Sieg in Reichswalde perfekt zu machen. Sollte die Bleisteiner-Truppe diesen Sonntag scheitern, würde ein Sieg am letzten Spieltag genügen. Zwei Spielzeiten ist es her, dass der SVD in der Abstiegs-Relegation scheiterten und den Gang in die Kreisliga B antreten mussten. "Wir können uns nun für zwei konstante Jahre belohnen", sagt Trainer Frank Bleisteiner. Personell stehen dem Übungsleiter fast alle Akteure zur Verfügung, lediglich Henning Klösters wird in Reichswalde nicht dabei sein können. "Das ist natürlich schade, Henning ist eine zentrale Figur im Spiel", so Bleisteiner. Mit Blick auf die Partie am Dorfanger hofft Bleisteiner auf ein souveränes Auftreten seiner Elf: "Wir möchten die erste von zwei Aufstiegschancen nutzen. Es ist wichtig, dass wir nicht verkrampfen oder nervös werden, sondern ruhig aufspielen."