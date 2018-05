Lokalsport: FC-Reserve: Es geht um alles!

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SV Budberg - 1. FC Kleve II (15 Uhr).

Im Hinspiel am heimischen Bresserberg bewiesen die Rot-Blauen große Moral. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand in den ersten fünf Minuten sorgten ein Treffer von Nicola Mölders und ein Eigentor dafür, dass sich die Sowinski-Elf noch einen Punkt sichern konnte. Der SV Budberg strotzt momentan aber nur so vor Selbstvetrauen: in den letzten zehn Vergleichen blieben die Schwarz-Weißen ohne Niederlage und kletterten vom Abstiegskandidaten in die sichere Zone. Was der Klever Zweitvertretung im Scania Sportpark aber Hoffnung machen dürfte, ist die Tatsache, dass man in drei Spielen gegen diesen Gegner zweimal siegte und einmal wie bereits erwähnt Remis spielte.