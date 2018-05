Lokalsport: Fischer lüftet Geheimnis

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SGE Bedburg-Hau - Hülser SV (15 Uhr).

Die SGE Bedburg-Hau peilt in den letzten beiden Partien der Saison 2017/18 noch zwei Ziele an. Mindestens eines davon kann die Elf von Trainer Sebastian Kaul bereits am Sonntag an der Hasselter Schulstraße verwirklichen: Bisher ist die Eintracht in heimischen Gefilden noch ohne Niederlage und könnte diese überragende Bilanz gegen den Hülser SV vervollständigen. Nach dem starken Auftritt vor zwei Wochen beim GSV Geldern (3:0) hatte Coach Kaul als Sahnehäubchen die Bestätigigung von Platz 3 bis zum Ende der Spielzeit ausgerufen: "Diesen Rang wollen wir jetzt bis zum Schluss verteidigen." Mit einem dreifachen Punktgewinn gegen den HSV könnte dieses Vorhaben bereits erreicht werden, falls der TSV Wachtendonk-Wankum am Wochenende patzt.