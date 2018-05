Lokalsport: Hö.-Nie.: Wochen der Entscheidung

Kleve Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Burgaltendorf - SV Hönnepel-Niedermörmter (Sonntag, 15 Uhr). Die Lage im Keller bleibt spannend.

Was die Anzahl einsatzbereiter Spieler angeht, hat Hö.-Nie. in dieser Saison schon schlimmere Zeiten erlebt. Aus dem Vollen können die Schwarz-Gelben aber dennoch nicht schöpfen: Mittelfeld-Akteur Stephan Schneider ist bis Saisonende gesperrt, Stürmer Andre Trienenjost befindet sich im Urlaub. Hinzu kommt, dass Can Yilmaz, der zuletzt als Stürmer in der Startelf stand, sich beim Training am vergangenen Freitag eine Kreuzbandzerrung zugezogen hat. "Er will es vor dem Spiel nochmal versuchen, aber bis Sonntag wird's knapp", sagt Mewes. Dafür kann Ahmed Can Simsek, der zusammen mit Samet Kanoglu die interne Torjägerliste anführt (je sechs Treffer), wieder mitmachen.