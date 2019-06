Fußball : U 17 sichert die Relegation – Trainer stolz

Fiete Peerenboom greift nun in der Relegation an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die B-Junioren des 1. FC Kleve unterliegen bei Croatia Mülheim mit 0:1.

Danach kam Kleve zwar besser ins Spiel und besonders in Durchgang zwei zu guten Chancen, nutzte diese aber nicht. So blieb es beim aus Mülheimer Sicht etwas glücklichen 1:0. Die Schwanenstädter konnten sich aufgrund der Niederlage der SGS Essen-Schönebeck über den Qualiplatz freuen. „Wir haben auch heute eine super Teamleistung gezeigt und über die gesamte Saison richtig stark gefightet“, sagte Nakielski im Anschluss. In der kommenden Woche werden dann die Gruppen zur Relegation ausgelost. Auf die bisherige Saisonleistung können die Rot-Blauen aber stolz zurückblicken.