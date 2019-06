Fußball : 3:4 - Hasselts Aufholjagd wird nicht belohnt

Bedburg-Hau Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5, SF Broekhuysen – SGE Bedburg-Hau (2:0).

Bei hochsommerlichen Temperaturen am Broekhuysener Op den Bökel boten beide Mannschaften noch einmal ein echtes Torfestival. Innerhalb von wenigen Sekunden sorgte Philipp Thissen für die 2:0-Führung der Platzherren in den ersten 45 Minuten (27./28.). Mit diesem Vorsprung von Broekhuysen ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel schien die Eintracht zurück in die Partie zu finden, als Falko Kersten verkürzte (51.). Doch erst war es Christoph Elspaß, der per Foulelfmeter nur drei Minuten später auf 3:1 stellte, ehe Igor Puschenkow für die vermeintlich endgültige Entscheidung sorgte (65.). Doch Grün-Schwarz gab sich noch nicht geschlagen: In der 66. Minute verkürzte Frederic Wensing auf 2:4. Nur 120 Sekunden später wurde es durch das Tor von Moritz Mulder noch einmal richtig spannend. In den letzten 20 Minuten probierten die Schützlinge von Trainer Sebastian Kaul noch einmal alles, wurden aber für ihren aufopferungsvollen Kampf nicht mehr mit Zählbarem belohnt.