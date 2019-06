Fußball : Jokertor: Piffko erlöst die FC-Reserve

Kleves Fatawu Tchamousou ist schneller als Cihan Ezer. Foto: Bernd Rave

Kleve-Rindern Bezirksliga: SV Rindern - 1. FC Kleve II 0:2 (0:0). Beine vergibt Rinderner Führung vom Punkt, ehe Kleve zweimal trifft.

Mission Klassenerhalt erfüllt: Die Reserve des 1. FC Kleve gewinnt am letzten Spieltag mit 2:0 beim SV Rindern und geht damit der Relegation aus dem Weg. Die am vorherigen Spieltag abgestiegenen Gastgeber hatten in Halbzeit eins die große Gelegenheit zum Führungstreffer, Daniel Beine vergab allerdings einen Elfmeter. Für den Sieg der Schwanenstädter sorgten schließlich Jannis Altgen und der eingewechselte Raphael Piffko. Das Team vom Bresserberg begann druckvoll. Die beiden hatten mit Sezai Kezer, Fatawu Tchamousou, Jannis Altgen und Jan-Luca Geurtz viel Offensivpower aufboten.

Geurtz sorgte nach kurz ausgeführtem Freistoß auch erstmals für Gefahr, verfehlte das Tor jedoch (6.). Auf der Gegenseite kam Julian Medrow für die Elf von Coach Joris Ernst zu einer ersten guten Chance, er verzog jedoch (12.). Medrow musste kurz darauf nach einem unglücklichen Zusammenprall mit FC-Torwart Bjarne Janßen ausgewechselt werden. Zur Szene des Tages kam es wenige Minuten später: Nach Foul von Kleves Kapitän Marius Krausel an Beine entschied Schiedsrichter Jan Bongartz zurecht auf Elfmeter, den der Gefoulte auch zur vermeintlichen Führung verwandelte (30.). Nach Ansicht des Referees war aber ein Rinderner Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen. Anstatt den Strafstoß wiederholen zu lassen, entschied er aber erst auf indirekten Freistoß für Kleve. Auch diese Entscheidung nahm er aber nach einigen Minuten wieder zurück, sodass Beine erneut antreten durfte. Seinen Versuch parierte Janßen nun aber.

Die Zebras blieben nun am Drücker und kamen durch Demiri und Tissen noch vor der Pause zu guten Gelegenheiten.Nach Wiederanpfiff wurde Kleve dann druckvoller und nach der Einwechslung von Tim Harwardt auch torgefährlicher. Nachdem eine Hereingabe von ihm in höchster Not geklärt wurde, schoss er die anschließende Ecke, bei der Jannis Altgen zum 1:0 einköpfte (65.). Cortez hatte wenig später den Ausgleich auf dem Kopf, setzte den Ball aber über den Kasten (70.). Zehn Minuten vor Schluss folgte die spielentscheidende Szene: Lukas Sankowskis Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt, bevor der Konter des FC rollte und Joker Raphael Piffko für das Endergebnis sorgte (81.).