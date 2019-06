Kreis Kleve-Geldern : Kreisliga B 1: SV Nütterden steigt in die A-Liga auf

Kreis Kleve-Geldern Die wichtigste Meldung vorneweg: Die DJK Labbeck-Uedemerbruch verzichtet als A-Ligabsteiger auf ihr zweites Startrecht in der B-Liga, dadurch entfällt zunächst die Relegation.

SSV Reichswalde - Concordia Goch II 2:1 (2:0). Der Absteiger SSV Reichswalde bezwang die Concorden, die damit ihren Tabellenplatz nicht verbessern konnten. Bereits in Minute 10 netzte Kay Pankrath für den SSV ein, diese Führung erhöhte Yannick Bosqur y Pastor (30.) Nach Wiederanpfiff bäumten sich die Gäste nochmal auf, verstärkten Druck und Tempo, kamen aber nur durch Sadat Tiganj (60.) zum Anschlusstreffer. „In Hälfte eins war keine richtige Einstellung vorhanden, was sich dann im zweiten Abschnitt etwas änderte. Doch der Sieg des SSV war verdient“, meinte Concordias Trainer Kevin Janz insgesamt zufrieden.

TuS Kranenburg - SV Bedburg-Hau 6:1 (0:0). Die Hausherren haben es auch in dieser Spielzeit nicht geschafft, den Aufstieg in die A-liga zu realisieren. Da nutzte selbst der souveräne Heimsieg gegen die Hauer nicht. Die Gäste gingen sogar nach dem Seitenwechsel durch Adrian van Baal (50.) in Front, doch innerhalb von fünf Minuten drehten Jan Pietersma, Tom Fleskes und Alexander Schmid die Partie. René Timmer, Pietersma sowie Fleskes erneut ließen es noch für die Vasovic-Truppe im grün-weißen Gehäuse klingeln. „Ich habe SVN-Coach Böhmer zum Titel gratuliert. Wir haben in einer erfolgreichen Saison guten Fussball gespielt. Schade, dass wir es verpasst haben. Heute hatten wir in Halbzeit eins große Probleme, am Ende ist der Knoten geplatzt“, sagte Dragan Vasovic.