Reitsport : Goldenes Reitabzeichen für Lukas Wilmsen-Himmes

Kranenburg In einer emotionalen Feierstunde wurde dem Kranenburger Springreiter ob seiner Erfolge in der schweren Klasse geehrt.

Es sind die zählbaren Ergebnisse, die auf den unterschiedlichsten Turnierplätzen erbracht werden müssen, ehe man das „Goldene“ überreicht bekommen kann. Denn anders als bei allen anderen Reitabzeichen kann das „Goldene“ nicht durch eine Prüfung, sondern nur durch sportliche Erfolge erzielt werden. Einer, der diese zählbaren Ergebnisse nunmehr vorweisen kann, ist der Kranenburger Springreiter Lukas Wilmsen-Himmes, dem das Goldene Reitabzeichen im Rahmen des kürzlich ausgerichteten Sommerturniers des RFV „von Driesen“ Asperden-Kessel verliehen wurde. Aus der Hand von Markus Schneppenheim, in Vertretung des Pferdesportverbandes Rheinland, wurde dem sympathischen Springreiter aus der Kranichgemeinde die hohe Auszeichnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verliehen, dem mindestens zehn Siege in Springen der schweren Klasse vorausgegangen waren.

Doch bevor Schneppenheim das „Goldene“ überreichen konnte, gab es eine äußerst gelungene, teilweise mit Videoeinspielern untermalte und teils emotionale Rückschau auf den Werdegang des zu ehrenden Springreiters, in die zahlreiche Erinnerungen eingeflossen waren. Eigentlich wollte der damals sechsjährige Lukas Fußballer werden, doch wurde ein seinerzeit im Fernsehen übertragenes Springreiten offensichtlich zu einem Schlüsselerlebnis. Das wollte er auch machen. Auf seinem ersten Pony Moritz lernte er dabei den Reitboden allerdings vermehrt am „Geschmack“ kennen, wobei er die erste Reithose in der Farbe „Lila“ ebenso von seiner Schwester Eva trug wie deren viel zu großen Reitstiefel.