Sportkegeln : Das Haus Ida als Bundesliga-Arena

Kleve Die Klever Scheren-Sportkeglerinnen um Silke Thissen sind sensationell in die Bundesliga aufgestiegen. Das Team hat sich verstärkt.

Wer regelmäßig beim Kegelsport im Haus Ida vorbeischaut, der weiß: Hier geht es um mehr als den bloßen sportlichen Wettkampf. Im Fokus steht meist die gemeinsame Zeit, das Miteinander, es werden Freundschaften gepflegt. Dieser Tage ist die Stimmungslage an der Nimweger Straße jedoch verändert. „Natürlich sind wir ein wenig nervös“, sagt Silke Thissen. Der Grund für die Anspannung: Ihre Mannschaft steht nach der Meisterschaft in der NRW-Liga vor der Premieren-Spielzeit in der Bundesliga der Scherekegler. „Das ist für uns alle spannendes Neuland, doch wir freuen uns wahnsinnig“, sagt Thissen. So wird aktuell gleich zwei Mal in der Woche auf der Bahn trainiert, die Sinne scheinen für den Start in die Saison 2019/2020 geschärft. Die Sommerpause nutzten die Sportkeglerinnen, um das Aufgebot merklich zu verstärken. Schon im vergangenen Jahr gingen neben Thissen Sandra van Bebber, Stephanie Schlebusch und Birgit Wilkes für die SK Kleve an den Start. In der NRW-Liga genügten vier Spielerinnen pro Partie, nun sind sechs gefordert. „Da haben wir uns in der Region nach neuem Personal umgesehen. Doch das ist gar nicht so leicht. Immerhin ist unser Sport vor Ort nicht mehr allzu breit aufgestellt“, sagt Thissen.