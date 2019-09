Tischtennis : Lea Vehreschild gewinnt Top 10

Lea Vehreschild (Bildmitte, DJK Rhenania Kleve) gewann das Top 10 Ranglistenturnier in Rödinghausen. Zweite war Mara Lamhardt (rechts, WRW Kleve), Dritte Michelle Wulff (DJK SR Cappel). Foto: Jörg Fuhrmann

Kleve Tischtennis: Mara Lamhardt kommt als Zweite auch zu Top 48 in Bayern.

(RP) Trainer Michael Boekholt, der seit Jahren DJK Kleves Talent Lea Vehreschild bei den großen Turnieren begleitet, war am Ende des siebenstündigen Top 10 Ranglistenturniers der Mädchen 18 in Rödinghausen, unweit der Landesgrenze zu Niedersachsen, begeistert: „Das war ganz großes Kino!“ Die 16-jährige Schülerin des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Kellen ging bei neun Begegnungen achtmal als Siegerin vom Tisch und qualifizierte sich damit für die Bundesrangliste Top 48 Mädchen 18 am 2. und 3. November in Gaimersheim bei Ingolstadt. Freuen durfte sich aber auch Mara Lamhardt (WRW Kleve), die mit sieben Erfolgen bei zwei Niederlagen aufgrund des besseren Satzverhältnisses vor der punktgleichen Abwehrspielerin Michelle Wulff (DJK SR Cappel) „Vize“ wurde und ebenfalls nach Bayern reisen darf.

Nach leichtem Auftaktspiel gegen Leonie Humme (TT-Team Bochum) kam es gleich in der zweiten Partie zum Klever Duell. Lamhardt setzte sich zwar in vier Sätzen durch, doch danach war die Rhenanin nicht mehr zu bezwingen. Vor allem der glatte 3:0-Sieg gegen Favoritin Anni Zhan (Anrather TK RW) sorgte für Aufsehen, schließlich musste Vehreschild in der Vergangenheit gegen die Regionalligaspielerin immer gratulieren. Mara Lamhardt tat es der DJK-Spielerin gleich und setzte sich nach 0:2-Rückstand gegen Zhan noch in fünf Sätzen durch. Weitere Erfolge schafften die beiden Kleverinnen gegen Melinda Maiwald (TTV Hövelhof), Hannah Pollmaier (TTV Hövelhof), Medeea Grozav-Marcu (DJK SR Cappel) und Miriam Thiele (SV Bergheim). Überraschenderweise musste Mara Lamhardt aber gegen Michelle Wulff und erstmals auch gegen Annika Meens (Anrather TK RW) passen. Am Ende war sie aber froh, dass es knapp für die Top 48-Fahrkarte gereicht hat.

In den Herbstferien gibt es vom Westdeutschen Tischtennisverband (WTTV) mehrtägige Lehrgänge, bei denen die beiden Kleverinnen auf die kommenden Aufgaben in Bayern vorbereitet werden.