Tischtennis : Zum Jubiläum Tischtennis-Titelkämpfe in Weeze

Weeze Kreismeisterschaften vom 13. bis 15. September.

Das Großereignis findet in der Sporthalle im August-Jansen-Sportzentrum an der B9 statt. Los geht es am Freitag um 18.30 Uhr mit den Senioren 40 und den Herren C, Spielstärke etwa bis Kreisliga-Niveau.

Der Sonntag beginnt wieder mit männlichem und weiblichem Nachwuchs, bevor um 15 Uhr die besten Damen und Herren in der A-Klasse an den Start gehen. Die Top-Spieler haben einen TTR-Wert von über 2.000 Punkten und hätten damit durchaus das Potential, in der 2. Bundesliga zu starten. Tatsächlich spielen sie aber in Vereinen wie dem TTV Rees-Groin in der NRW-Liga. Zuschauer sind herzlich eingeladen, dem Spektakel beizuwohnen.