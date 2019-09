Fußball : SV Hö.-Nie.: Sportchef Georg Kreß tritt ab

Der Kalkarer Landesligist steckt tief in der Krise: Sportchef Georg Kreß wollte Trainer Thomas von Kuczkowski entlassen, Ex-Profi Christian Mikolajczak stand schon als Nachfolger parat. Hö.-Nies Vereinsführung aber winkte ab.

Beim Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter kehrt keine Ruhe ein. Nach der chaotischen vergangenen Saison mit Spielerstreiks, Rücktritten und dem Beinahe-Abstieg in die Bezirksliga ertönte nun der nächste Paukenschlag an der Kalkarer Düffelsmühle: Sportchef Georg Kreß ist am Dienstagabend zurückgetreten. „Es musste jetzt was passieren. Den Stillstand konnte ich nicht länger mitansehen. Es ist mir aber wichtig, zu betonen, dass ich Sponsor (Anm. d. Red.) Mario van Bebber für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sehr dankbar bin“, sagt Kreß im Gespräch mit unserer Redaktion. Zum Hintergrund: Der SV Hö.-Nie. steht nach sechs Spieltagen mit einem Zähler auf Tabellenplatz 17. „Wir sehen den Entschluss von Georg Kreß gelassen, wir haben sogar damit gerechnet“, sagt Vereinsvorsitzender Norbert Giesen.