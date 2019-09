Reitsport : Silber für Eckermann beim Bundeschampionat

Kranenburg Bundeschampionat im westfälischen Warendorf.

Es war ein überaus spannendes Stechen im Finale der sechsjährigen Springpferde beim Bundeschampiont im westfälischen Warendorf. Dabei siegte am Ende Catch me (Cellestial/Balou du Rouet) unter Felix Hassmann, der fehlerfrei in 40,03 Sekunden über die von Peter Schumnacher erstellten Hindernisse. Äußerst knapp musste sich hier Chao Lee geschlagen geben, die Bundeschampionesse der fünfjährigen Springpferde vom Vorjahr, mit der Kranenburgerin Katrin Eckermann im Sattel. Sie hatte sich auf der rheinischen Stute für etwas weitere Wege mit einem enorm hohen Grundtempo entschieden. Das reichte aber nicht ganz, um auf Chao Lee zu einem erneuten Sieg zu reiten. Strafpunktfrei in 40,75 Sekunden, was Rang zwei für das Paar bedeutete, das als Favorit in das Stechen gegangen war.