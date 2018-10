Fußball Kreisliga A Kreis Kleve

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A: Siegfried Materborn gegen Straelens Reserve in der Außenseiterrolle.

Bereits am heutigen Donnerstagabend startet die Kreisliga A in ihren zehnten Spieltag. Dabei empfängt Viktoria Winnekendonk den BV Sturm Wissel.

SV Viktoria Winnekendonk – BV Sturm Wissel (Do. 20 Uhr). Nach dem ersten Saisonsieg wollen die Winnekendonker gegen Wissel nachlegen. „Wir sind aber noch lange nicht soweit, dass wir wirklich gefestigt sind“, sieht Viktoria-Coach Sven Kleuskens sein Team im leichten Aufwind. Der Gast reist nach dem Heimsieg gegen Auwel-Holt mit Selbstbewusstsein an. Co-Trainer Meik Kozak formuliert entsprechend: „Wir wollen drei Punkte aus Winnekendonk mitnehmen.“

SV Union Wetten – Uedemer SV (Fr. 19.30 Uhr). Die Gastgeber wollen nach der Niederlage in Vernum natürlich wieder punkten. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen von Beginn an wach sein und in der Defensive konzentrierter arbeiten als in der Vorwoche“, fordert Wettens Trainer. Die Gäste hatten am vergangenen Sonntag spielfrei und werden entsprechend ausgeruht an die Auswärtsaufgabe herangehen können.