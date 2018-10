SV Hönnepel-Niedermörmter Fußball-Landesliga

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: Duisburger SV 1900 - SV Hönnepel-Niedermörmter 2:2 (1:0). Kurz vor Schluss Ausgleich kassiert.

Dabei hatten die Platzherren in den ersten 45 Minuten überhaupt nichts zu melden. Es waren die Gäste vom Acker, die dominierten und drei richtig gute Aktionen hatten. Erst war es Torjäger Luca Plum, der erst selbst probierte anstatt den besser postierten Robin van Ranecke in Szene zu setzen. Dann probierte es van Ranecke aus der Distanz, hatte aber Pech, dass DSV-Keeper Dominik Langenberg glänzend parierte. Und Edin Husic scheiterte mit einem stark getretenen Freistoß, mit dem er leider nicht das längst überfällige 1:0 für Gelb-Schwarz markierte. So dauerte es dann bis zur letzten Minute der ersten Halbzeit, ehe die Zuschauer einen Treffer an der Düsseldorfer Straße erleben durften. Doch dieser war höchst umstritten, was übrigens beide Trainer so sahen, als Schiedsrichter Benjamin Destpak nach einem langen Ball der Duisburger und einem angeblichen Rempler im Strafraum plötzlich auf den Punkt zeigte. Pierre Kanzen verwandelte schließlich mit Glück für seine Elf, denn Bullen-Torwart Advulla Krasniqi hatte noch die Fingerspitzen am Leder.

„In der Pause haben ich den Jungs dann nach den ersten guten 45 Minuten gesagt, dass wir hier noch alle Möglichkeiten besitzen, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden“, erzählte Hönnepels Linienchef Mewes. Und so kam es dann auch. Per Doppelschlag führte der SV mit 2:1. Das 1:1 erzielte Plum per Nachschuss, nachdem Murat Kara zuvor nur den Pfosten traf (68.). Nur 120 Sekunden später ließ Husic dann eine tolle Einzelaktion folgen, mit dem er die Bullen auf die vermeintliche Siegerstraße brachte. Plum und der eingewechselte Prince Kimbakidila hatten die Vorentscheidung auf dem Schlappen, vergaben aber in aussichtsreicher Position. So folgte in der 86. Minute das bittere 2:2 durch den nach der Halbzeit ins Spiel gekommene Yannick Schürmann, der nach einem kapitalen Bock in der Hö./Nie.-Defensive per Schienbein zum Enstand traf.