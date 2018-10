Viktoria Goch Fußball-Bezirksliga

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: Viktoria Goch - FC Aldekerk 3:0 (1:0).

Beim Aufeinandertreffen zweier von Negativläufen in den Tabellenkeller gespülten Teams gab es fußballerisch keinen Leckerbissen zu bestaunen, am Ende mit dem 3:0 für die Gocher Viktoria drei eminent wichtige Zähler im Abstiegskampf. Entsprechend pragmatisch fiel das Urteil von Coach Jan Kilkens nachher aus: „Auf beiden Seiten war einfach sehr viel Nervosität spürbar. Vorige Woche haben wir besser gespielt, aber heute haben wir drei Punkte geholt.“ Matchwinner war Christian Offermanns, der mit seinem sehenswerten Kopfballtreffer zum 2:0 für die Vorentscheidung sorgte. In Durchgang Eins hatte er bereits den Strafstoß zur wichtigen Führung durch Atila Ercan rausgeholt, als er in einem Laufduell zu Fall kam und der sehr kleinlich pfeifende Unparteiische auf den Punkt zeigte (12.). Eine Schlüsselszene, nicht unbedingt, weil die Führung dem Spiel der Hausherren so viel Sicherheit verliehen hätte, aber schlichtweg, weil es vor der Pause keinerlei echte Torszenen gab und das 1:0 somit gleichbedeutend mit der Pausenführung war. In einer unruhigen Partie auf niedrigem Niveau wurden eroberte Bälle auf beiden Seiten in feiner Regelmäßigkeit zügig wieder in die Füße des Gegners weitergereicht oder mehr oder weniger ziellos lang nach vorne geschickt, Spielfluss war Mangelware. Der Fokus lag auf dem kämpferischen Element.