Tischtennis-Herren DJK Kleve und BV DJK Kellen

Kreis Kleve Herren-Tischtennis auf Bezirksebene: TTV Goch unterliegt Spitzenteams.

Herren-Bezirksliga 1: BV DJK Kellen – SGP Oberlohberg 9:2. Auch ohne Mannschaftsführer Erwin Verhaßelt setzten sich die Kellener gegen den Tabellennachbarn aus Dinslaken überraschend deutlich mit 9:2 (31:13-Sätze) durch. Spitzenspieler Michael van Heek, der im Einzel Sieg und Niederlage verzeichnete: „Wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg!“ Fast nach Wunsch lief es für die BV-DJK Sechs bereits im Doppel. Frank Boterham/van Heek blieben ebenso wie Wolfgang Horn/Steffen Horn glatt in drei Sätzen vorne. Passen mussten lediglich Christian Nellessen-Tann/Ralf Kerkhof, die gegen die Spitzenpaarung der Gäste Till Merl/Karim Heni eine 2:1 Führung nicht ins Ziel bringen konnten. Die 2:1-Führung bauten Nellessen-Tann (3:2 OliverTiedtmann, 3:1 Merl), van Heek (3:0 Merl), Wolfgang Horn (3:2 Reimund Schicke), Boterham (3:1 Heni), Kerkhof (3:0 Julian Paschedag) sowie Steffen Horn, der das Duell der Ersatzspieler gegen Alex Pascheday in vier Sätzen zu seinen Gunsten entscheiden konnte, weiter aus.

TTVg WRW Kleve II – TTV Rees-Groin III 9:3. Mit Bastian Beyerinck und und Lukas Kepser, die für Mannschaftsführer Marius Küper und Christoph Jansen ins Team rückten, verwies die WRW-Reserve den mit dreifacher Ersatzgestellung aufspielenden TTV Rees-Groin III mit 9:3 (32:17 Sätze) in die Schranken. Die zwischenzeitliche 3:2-Führung des Tabellenvierten beantwortete die WRW-Sechs mit sieben Einzelsiegen in Folge. Im Doppel brachten Beyerinck/Felix Kramer und Jakob Kramer/Lukas Kepser ihre Farben mit zwei Viersatzsiegen zunächst mit 2:0 in Front. Peter Schouten/Daniel Schouten unterlagen Delil Tolun/Dennis Soesny im Entscheidungsdurchgang. Im Einzel ragte aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung Jakob Kramer mit zwei Siegen (3:0 Tolun, 3:1 Oliver Albers) heraus. Je einmal kamen die beiden WRW-Spitzen Beyerinck (3:1 David Berns) und Felix Kramer (3:0 Pascal Willer) sowie Peter Schouten (3:2 Albers), Kepser (3:1 Andre Weidemann) und Daniel Schouten (3:2 Scesny).