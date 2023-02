Karneval in Kleve Schwanenfunker bringen Stadthalle zum Kochen

Akrobatik gepaart mit einer gehörigen Portion an Eleganz gab es beim Showtanz der Schwanenfünkchen. Sie entführten in die Welt der Musicals. Da musste einfach eine Zugabe her. Humorvoll der Auftritt von Hendrik Thiele als Baumarktexperte, der die Kunden unter anderem in verschiedene Kategorien einteilte. Stark, wie er sich den „Zettelfrauen“ annahm, die von ihren Männern als Handlangerinnen geschickt wurden.