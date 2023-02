Missbrauch, Gewalt und soziale Nöte Wie Frauen im Kreis Kleve in ausweglosen Situationen Hilfe bekommen

Der Höhepunkt war die Fahrt zum Meer: Erstmals das Wasser bis zum Horizont sehen, den Sand zwischen den Fingern rieseln lassen und dann in das frische, kalte Nordseewasser steigen. Schritt für Schritt. Ausgelassen wurde der Tag genossen. „Das war für unsere Frauen ein Riesenerlebnis: Einige waren das erste Mal in ihrem Leben an der Küste“, sagt Petra Hermsen-Beyer. Die Diplom-Pädagogin ist Beraterin bei der Frauenfachberatungsstelle (FFbs) des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Kleve und hatte die Fahrt ans Meer für „ihre“ Frauen organisiert. Dabei war der „Rucksack“, den die Frauen tragen müssen, wenn sie zur Frauenfachberatungsstelle kommen, groß. Groß und schwer: Es fehlt eine Wohnung, die materielle Mittellosigkeit und Schulden drücken. Sehr viele dieser Frauen (80 Prozent!) haben Gewalt- und Missbrauchserfahrungen. Dann ist der Gang zur FFbs Hoffnung auf Hilfe. Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung, beim Umgang mit den Behörden, bei der Bewältigung des Alltags. „Wir unterstützen die Frauen, helfen, die soziale Isolation zu überwinden, den Alltag in den Griff zu bekommen“, sagt Beyer-Hermsen. Mit regelmäßigen Treffen bei niederschwelligen Angeboten wie Frauenfrühstück oder soziale Gruppenangebote, aber vor allem bei intensiven Einzelgesprächen.